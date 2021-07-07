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Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2021
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Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?

Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada emekli ikramiyelerinin verileceği tarihi paylaştı. Ödemeler 13 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz'da sona erecek. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar ise emekli ikramiyesinden muaf tutulup tutulmayacağını sorgulamaya başladı. İşte, sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?

Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödemeleri 13 Temmuz itibariyle hesaplara yatacak. Sosyal yardım ödemelerinden yararlanan vatandaşlar emekli ikramiyesi alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte, sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021?

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 20 Temmuz'da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı'nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz'da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİYOR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor.

İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.

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