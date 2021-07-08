Emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belirlendi! Zamlı maaş ve ikramiye bir arada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın erken ödeme müjdesinin ardından emeklilerin zamlı maaş ve ikramiye takvimi belli oldu. Emekliler, 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaşlarını hem de bin 100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyelerini cebine koyacak.