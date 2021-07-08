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Emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belirlendi! Zamlı maaş ve ikramiye bir arada

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.07.2021
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Emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belirlendi! Zamlı maaş ve ikramiye bir arada

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu. SSK emeklileri 13-14 Temmuz, Bağ-Kur emeklisi ise 16 Temmuz'da zamlı maaş ve ikramiyesine kavuşacak. Memur emeklileri, 15 Temmuz'da zam farkı, ikramiye ve Ağustos aylıklarını alacak. İşte emeklinin bayram ikramiyesi ve zamlı maaşlarıyla ilgili tüm ayrıntılar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın erken ödeme müjdesinin ardından emeklilerin zamlı maaş ve ikramiye takvimi belli oldu. Emekliler, 13-16 Temmuz'da hem zamlı maaşlarını hem de bin 100 lira tutarındaki Kurban Bayramı ikramiyelerini cebine koyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ve hak sahiplerinin ikramiyeleri ile zamlı emekli aylıklarının SSK emeklileri için 13 ve 14 Temmuz'da; Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz'da yatırılacağını belirtti.

3'LÜ ÖDEME YAPILACAK
Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz'da birlikte ödeneceğini anlatan Bilgin, "Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler her ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıyor. Bu ay memur emeklilerinin maaşları zamsız olarak yatırılmıştı. 15 Temmuz'da zam farkı, Ağustos aylığı ve ikramiye birlikte ödenecek.

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