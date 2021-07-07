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Son dakika: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! İşte ikramiyelerin yatacağı tarih

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika: Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi! İşte ikramiyelerin yatacağı tarih

Son dakika haberi... Milyonlarca emeklinin beklediği haberi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Yüzde 8.45 oranında maaşlarına zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri 13-16 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Bakan Bilgin, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyeleri Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek.

Alın teriyle ekonomimize katkıda bulunan tüm emeklilerimizin ve ailelerinin Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyorum" dedi.

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