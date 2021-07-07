Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi
Türkiye'de balıkçılık sektöründe çok ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bu alanda yaptığı çalışmaları dünya takip ederken kaçak avcılığa son teknolojiyle çözüm bulundu. Bu sene kaçak avcılığın önlenmesinde tüm dünyanın hayran kaldığı İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanılacak.
Türkiye, balık yetiştiriciliği alanında çalışmalarını oldukça ileri bir seviyeye taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Türk denizlerinde kaçak avcılığın önüne geçilmesi için İnsansız Hava Araçlarının (İHA) görev üstleneceğini açıkladı.
Atalay, geçen sene deniz ile iç sulara geneli sazan olmak üzere 6 milyon adet yavru balık bırakıldığını anımsatarak, "Bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak, 2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak" şeklinde konuştu.
Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, siyanürden yüzlerce kat daha zehirli olan balon balığının derisi ve yüzgeçleri ile zehrinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
''TÜRKİYE BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ÇOK İLERİ DÜZEYDE''
Türkiye'nin balık yetiştiriciliğinde çok ileri düzeyde olduğunu belirten Atalay, kamu ve özel sektör iş birliği ile başta levrek olmak üzere kalkan, iç sular için yayın balığı, kaya levreği (granyoz) ile Akdeniz bölgesinin en lezzetli balığı olan lagos yetiştiriciliğini başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.
''DİĞER ÜLKELER BİZİM ÇALIŞMALARIMIZI TAKİP EDİYOR''
Levrek ve kalkan balığı yetiştirilmesi konusunda Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme Eğitme Enstitüsü tarafından Ar-Ge çalışmalarının sürekli yapıldığının altını çizen Atalay, "Özellikle kalkan balığını üretebilen ender ülkelerden biriyiz. Kalkan balığı, yayın balığı, lagos ve kaya levreği üretimi geliştiriliyor. Lagos balığı dünyada tek Türkiye'de özel firma tarafından üretiliyor. Türkiye olarak balık yetiştiriciliği konusunda çok ileri düzeydeyiz. Diğer ülkeler bizim çalışmalarımızı takip ediyor. Kalkan balığını devlet olarak üretiyor ve denizlerimize stok olarak bırakıyoruz'' diye konuştu.
''300'E YAKIN TEKNEYE EL KONULDU''
Balık Avcılığı Yasası'nda 2020 Ocak ayında yeni düzenleme yapıldığının altını çizen Atalay, bu düzenleme ile Türkiye'de balık avcılığının disiplin altına alındığını kaydetti.
Bu düzenleme ile gerçek balıkçıların, alnının teri ile balıkçılık yapanların, ruhsatı bulunan balıkçıların işlerini daha rahat yapabilir hale geldiğini dile getiren Atalay, "Balık avcılığı disiplin altına alındı. Karadeniz'de, Marmara ve Akdeniz'de hiçbir ruhsatı olmadan kaçak avcılık yapan tekneler vardı. Bu gerçek balıkçılar üzerinde baskı oluşturuyordu. Valilikler ve Sahil Güvenlik denetimleri, Tarım Orman Müdürlükleri denetimleri sayesinde kaçak avcılık yapan 300'e yakın tekneye el konuldu. Kamu kurum ve kuruluşları talep ederse bu tekneleri ücretsiz veriyoruz. Talep olmaması halinde imha ediyor ve MKE'ye veriyoruz. 300 tekne dediğimiz tekne, bazı ülkelerin toplam balıkçı filosuna eşit. Küçümsememek gerekiyor. Bu kaçak teknelerin kaydı ruhsatı falan yoktu. Gece kimsenin girmediği koylara girip avcılık yapıyorlardı.
''İHA'LAR KAÇAK AVCILIK YAPACAKLARIN KORKULU RÜYASI OLACAK''
Sahil Güvenlik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olarak sıkı bir takip yapıyoruz. Bu sene dünyaca meşhur İHA'larımız takipte, onlarda kullanılacak. Bu yıl av sezonunda kaçak avcılığın önlenmesinde dünyaca ünlü İHA'lar kullanılacak. İHA'lar denizlerimizde kaçak avcılık yapacakların da korkulu rüyası olacak. Bunun için Bayraktar firmasına teşekkür ediyoruz" dedi.
Türkiye iç sularına 300 bin adet yavru yayın balığı bırakılacağını anlatan Atalay, "Yayın balığı üretimi Antalya'da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitme Enstitüsü'nde gerçekleştiriliyor. Geçen yıl deniz ve iç sularımıza çoğunluğu sazan olmak üzere 6 milyon adet yavru balık bırakıldı. Bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak. 2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak. Böylece balıkçımıza ve olta balıkçımıza katkı sunmak istiyoruz. 100 milyon az bir rakam değil. Nüfusumuz 82 milyon. Kişi başından daha fazla bir balık bırakacağız. Tatlı su kaynaklarımızı korumamız gerekiyor. Balık araştırmaları ve balıklandırma için bizim 20 milyon liralık bütçemiz var. 5 milyon lira destekleme, TAGEM'de bir bu kadar olmak üzere yıllık 50 milyon lira balıkçılık için bütçe ayrılıyor'' diye konuştu.
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