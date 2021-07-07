Kaçak balık avcılığına son! İHA'lar devreye girdi

Türkiye, balık yetiştiriciliği alanında çalışmalarını oldukça ileri bir seviyeye taşıdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Türk denizlerinde kaçak avcılığın önüne geçilmesi için İnsansız Hava Araçlarının (İHA) görev üstleneceğini açıkladı.

Atalay, geçen sene deniz ile iç sulara geneli sazan olmak üzere 6 milyon adet yavru balık bırakıldığını anımsatarak, "Bu yıl 50 milyon adete çıkartılacak, 2023 hedefimiz ise 100 milyon adet balık yavrusu bırakmak" şeklinde konuştu.

Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, siyanürden yüzlerce kat daha zehirli olan balon balığının derisi ve yüzgeçleri ile zehrinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için AR-GE çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.