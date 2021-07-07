2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021 | Milyonlarca emeklinin yüzü, Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği müjdeli haberlerle güldü. Yüzde 8.45 oranında maaşlarına zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de bu ayın 19'una kadar hesaplara yatacak. Peki, hangi emekli ne kadar ikramiye alacak? İşte merakla beklenen haberin ayrıntıları...

Takvim Giriş Tarihi: 07.07.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 07:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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