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2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek 2021 | Milyonlarca emeklinin yüzü, Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası verdiği müjdeli haberlerle güldü. Yüzde 8.45 oranında maaşlarına zam alan emeklilerin bayram ikramiyeleri de bu ayın 19'una kadar hesaplara yatacak. Peki, hangi emekli ne kadar ikramiye alacak? İşte merakla beklenen haberin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 07.07.2021 07:27 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 07:28
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2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?
Temmuz, emekliler için kazanç ayı oldu.
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2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?
Maaşların artırıldığı Temmuz ayında, bin 100 lira Kurban Bayramı ikramiyesi de ödenecek.
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2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?
Zam oranlarını önceki gün öğrenen emeklilere, bir de erken ödeme müjdesi geldi.
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2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz" dedi. Ödemeler en geç ayın 19'unda tamamlanacak.

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2021 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu | Emekli çifte bayram yapacak! Kim ne kadar maaş ve ikramiye alacak?

YÜZDE 8.45 ZAMLI
SSK emeklileri her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur emeklileri de her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşını alıyor.