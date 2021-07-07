Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan imzaladı! İşte tarih
Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman verilecek | Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da diğer yarısı ise 17 Aralık'ta ödenecek.
Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
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