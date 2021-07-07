07 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan imzaladı! İşte tarih

Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan imzaladı! İşte tarih

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2021
ABONE OL
Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman verilecek? Başkan Erdoğan imzaladı! İşte tarih

Kamu işçilerine ek ödeme ne zaman verilecek | Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, kamu işçilerine ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da diğer yarısı ise 17 Aralık'ta ödenecek.

Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile hekimlerine teşvik! 3 bin TL ek ödeme yapılacak AİLE HEKİMLERİNE TEŞVİK! 3 BİN TL EK ÖDEME YAPILACAK
PTT hesabına anında yatıyor! 20 bin liraya kadar ödeme imkanı... PTT HESABINA ANINDA YATIYOR! 20 BİN LİRAYA KADAR ÖDEME İMKANI...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA