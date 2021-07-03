03 Temmuz 2021, Cumartesi
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Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Haziran ayı KÇÖ ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Zorda olan, üretimi kısmen ya da tamamen durmuş bulunan işletmelere çalışanların maaşlarını devlet ödedi. Kısa çalışma ödeneği işletmelere ilaç olurken, normalleşme süreci ile birlikte bu destek ödemesi de sona erecek. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 08:58
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