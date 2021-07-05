Emeklinin yeni maaşı belli oluyor! Fark yansıtılacak

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu ay, 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2021'in ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.