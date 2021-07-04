SON DAKİKA: Altın için flaş tahmin! "600 liraya çıkacak..."

ALTINDA YAKIN ZAMANDA NE OLUR? YIL SONU ALTINDA ZİRVE GELİR Mİ?



"Geniş bant aralıkları aylık bazda yaşandığı için yatırımcısında kafa karışıklığına neden olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarının yılın kalan yarısında zirve ve dip sevilerini tekrar göreceğini düşünüyoruz. Altın fiyatlarında yılın kalan yarısı için ne yükselişlerin ne de düşüşlerin bittiğini söyleyemem! Biz, yılsonuna kadar altın fiyatlarında yeni zirvelerin görülebileceğini tahmin ediyorum."