05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Promosyon yarışı tam gaz: Emekliye 2.000 TL! Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Promosyon yarışı tam gaz: Emekliye 2.000 TL! Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank...

Emeklinin promosyon yarışı tam gaz devam ediyor. Emeklilere maaşa göre en az 500-625-750 lira ödenirken, kampanyalarla tutar 2 bin liraya kadar çıktı. Özel bankaların kampanyaları tutarı daha da yükseltti. İşte bankaların emekliye ödediği promosyon tutarları...

Emeklilere, dul ve yetimlere banka promosyonu fırsatı sürüyor. 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artıyor.

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar promosyonu bin 750 liraya kadar yükseltti.

Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor. İşte emekliler için hayata geçirilen bazı kampanyalar:

PROMOSYON FIRSATI BÜYÜDÜ

Taban promosyon; maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500-2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üstünde olanlarda 750 lira.

Özel bankaların kampanyaları tutarı daha da yükseltti.

BANKALAR NE VERİYOR?

- AKBANK: 31 Temmuz'a kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

- DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

- FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

- GARANTİ BBVA: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

- HALKBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

- ING: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.

- İŞ BANKASI: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

- QNB FİNANSBANK: Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

- ŞEKERBANK: Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.

- TEB: Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira.

- VAKIFBANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

- YAPI KREDİ: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de 250 lira veriyor.

- ZİRAAT BANKASI: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

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