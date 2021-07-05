Promosyon yarışı tam gaz: Emekliye 2.000 TL! Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Akbank...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Bazı bankalar promosyonu bin 750 liraya kadar yükseltti.

Ayrıca emekli yakınına getirenlere de ek ödeme yapanlar var. Bu yolla emeklilerin eline 2 bin liraya varan para geçiyor. İşte emekliler için hayata geçirilen bazı kampanyalar: