Son dakika: Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nda sona gelindi! İki şehir arası 35 dakikaya düşüyor!

Proje kapsamında Konya, Karaman, Adana arasında 200 kilometre/saat hıza uygun hızlı tren hattı, Konya ve Ulukışla üzerinden gelen yüklerin, Mersin ve İskenderun limanlarına daha hızlı aktarılması sağlanacak.

Günlük 34 çift tren olan hat kapasitesi 3 kat artacak. Mersin Limanı ile Yenice Lojistik Merkezi'nin demir yolu ile bağlantısı güçlendirilecek.