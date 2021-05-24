Çin'e gidecek ihracat trenleri yola çıktı

Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan 6'ncı ve 7'nci Çin ihracat blok trenleri, Kocaeli'den yola çıktı.

TCDD Taşımacılık AŞ Köseköy Lojistik Müdürlüğünde toplam 41 konteynerden oluşan ve yerli üretim 2 bin 250 ton melamin kaplı yonga levha yükü taşıyan iki tren, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 15.00'te yetkililer ve personel tarafından uğurlandı.

TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan'dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin'in Şian kentine ulaşacak.

Pasifik Eurasia Lojistik Müdürü Alper Taylan 2021 yılının 6'ncı ve 7'nci trenlerinin yaklaşık 12 günde Şian kentine ulaşacağını belirterek, "Asya Avrupa kıtaları arasında en avantajlı güzergah olarak yıldızı parlayan Bakü-Tiflis Kars demir yolu hattında, orta vadede Türkiye-Çin-Türkiye arasında yılda 1500 tren işletmeciliği ve yaklaşık 60 bin TEU konteyner taşıması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

BTK VE ORTA KORİDOR ÜZERİNDEN YAPILAN İHRACAT YÜKÜ ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve "Demir İpekyolu" olarak adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, yük çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e melamin kaplı levha da ihraç edilmeye başlanmış olacak.

Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan uğurlanmış, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 19 Aralık 2020'de Çin'in Şian şehrine ulaşmıştı.

BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 5 tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi. Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerle 91 bin 500 ton yük geldi. Türkiye-Çin-Türkiye arasında demir yoluyla yapılan toplam taşıma ise 95 tren 2001 vagonla 100 bin tona ulaştı.

Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede karşılıklı yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.