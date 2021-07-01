Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı: 6 milyar liralık dev yatırım!

YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'nde konuşan Dönmez, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmalarının tamamlandığını hatırlattı.

Dönmez, YEKA GES-3 yarışmasına Türkiye'nin farklı şehirlerinden 700'den fazla başvuru olduğunu ifade ederek, bunun yenilenebilir enerjinin Türkiye'ye yayılması için önemli olduğunu söyledi.

YEKA GES-3 yarışması sonunda ağırlıklı ortalama fiyatın kilovatsaat başına 21,5 kuruş olduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

"Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını buradan karşılamış olacağız. YEKA GES-3 yarışmalarımız bir çok ilki de bünyesinde barındırdı. Yenilenebilir enerji sektöründe Türk lirası bazında belirlenen tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüyle yapılan ilk yarışma oldu. Kurulacak santrallerde ilk defa 'Made in Türkiye' etiketli invertör kullanılacak. Blue wafer'ın işlenmesiyle üretilecek yerli hücreleri ihtiva eden en az yüzde 70 yerlilik oranına sahip yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak."