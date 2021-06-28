Türkiye'yi heyecanlandıran açıklama! Bakan Dönmez: Yeni keşifler an meselesi

Dönmez, böylece Türkiye'nin kaynak ve güzergah çeşitliliğini artırdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sadece boru gazıyla besleme değil, boru gazına alternatif bir kaynak çeşitliliğini de sağlamış olduk. Özellikle yaz aylarında LNG fiyatları boru gazı fiyatlarından avantajlı oluyor. Bu anlamda fiyat avantajlarını, maliyet avantajlarını da kullanma imkanına kavuşmuş olduk. Ülkemizin dört bir tarafına doğal gazı herhangi bir teknik sorun yaşanmaksızın ulaştırabilmek için kaynak giriş noktalarının da ülkenin etrafında konuşlanmasının bize büyük faydası var. Ertuğrul Gazi FSRU stratejik bir nokta. Özellikle güney illerimizdeki yoğun tüketimin olduğu günlerde basınç düşümünü engellemek, sistem dengesini ayakta tutabilmek açısından son derece önemli. Bu kış 280 milyon metreküp günlük tüketimleri bulduk. Geçmişte 200 milyon metreküpün üstüne çıktığı zaman sistemde bazı sıkıntılar yaşanıyordu ama hiç kimseye bir şey hissettirmedik ve herkes rahat bir şekilde doğal gazı kullandı."