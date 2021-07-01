Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...

Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Hükümet tarafından emeklilere şu anda 1.100 TL ikramiye veriliyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Bu ay içerisinde hem zamlı maaşlarına hem de bayram ikramiyesine kavuşacak emekliler, gelecek müjdeli haberlere kilitlendi. Peki, emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye ne kadar olacak? İşte cevaplar...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.

Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?

Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi.