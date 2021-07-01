Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...
Son dakika... Emeklilerin bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Ramazan Bayramı'nda enflasyon oranına göre ikramiyelerine zam yapılan emekliler, Kurban Bayramı ikramiyesinde artış bekliyor. Temmuz ayına girmemiz ile birlikte gözler ikramiyelere çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye ne kadar olacak? İşte haberin detayları...
Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Hükümet tarafından emeklilere şu anda 1.100 TL ikramiye veriliyor. Her yıl iki kere verilen bayram ikramiyesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekli yılın ikinci ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Bu ay içerisinde hem zamlı maaşlarına hem de bayram ikramiyesine kavuşacak emekliler, gelecek müjdeli haberlere kilitlendi. Peki, emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? İkramiye ne kadar olacak? İşte cevaplar...
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı bu yıl 20-23 Temmuz tarihlerinde idrak edilecek. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin 12-19 Temmuz tarihleri arsında yatması bekleniyor. Tam tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı duyuracak.
Kurban Bayramın'dan önce yeni emekli olanlar bu sene tek ikramiye alacaklar. Kurban Bayramı'ndan sonra emekli olanlar ise ilk ikramiyelerini bu kez 2022 yılında alacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM GELECEK Mİ?
Türkiye Emekliler Derneği Kayseri Şubesi İdari Sekreteri Yusuf Aykırı, şu anda en düşük emekli maaşının bin 500 TL olduğunu hatırlatarak en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşit olması gerektiğini söyledi.
Aykırı, "Emekli her şeyden önce onurlu bir yaşam ister. Bunun içinde ekonomik şartların biraz daha düzeltilmesi gerekiyor. Özellikle 2000 yılından sonra emekli olan üyelerimizin en büyük beklentisi 2000 yılından önce emeklilere yapılan intibakın 2000 yılından sonrada emekli olanlara uygulanmasıdır. Bunun sebebi ise 1999 yılında çıkartılan 4447 sayılı yasa ve 2008 yılında çıkartılan 5510 sayılı yasa ile de devam eden 3 farklı Emeklilik Karma Hesaplama Sistemi ve bunun sonucunda da emekli maaşlarının bağlanma oranı yüzde 70'lerden yüzde 35'lere kadar düşmüş olmasıdır. Bu bağlamda hükümet yaklaşık 3 yıl önce emekli maaşlarının bin TL'nin altında bağlandığını görünce önce bin TL'ye tamamladı. Daha sonra geçen sene yine bir torba yasayla en düşük emekli maaşını bin 500 TL'ye çıkarttı. Bu Türkiye koşullarında çok düşük rakamları asgari ücret seviyesine çekilmesini istiyoruz. 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak mutlaka yapılmalıdır. Emeklilerimizin şu andaki en büyük beklentisi budur" dedi.
Kurban Bayramı'nda verilen ikramiyelerin en az bin 500 ile 2 bin TL arasında olması gerektiğini ifade eden Yusuf Aykırı, "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla devletimiz emeklilerimize şu anda bin 100 TL ikramiye veriyor. Bu durum olumlu olmak ile beraber; şu anki ekonomik koşullar altında bir enflasyon güncellemesi, bir artış olmadığı için 3 yıllık dönemde bu ücret bir kurban parasını karşılayacak bir durumda değil. Bu ücretin artırılmasını istiyoruz. İkramiyenin en az bin 500 veya 2 bin TL seviyesine çıkarılması gerekiyor. Hükümetimizden bir diğer beklentimiz ise; yüzde 4-5 oranında almış olduğumuz vergi iade oranlarının en az yüzde 9-10 oranlarına yükseltilmesidir. Biz yapmış olduğumuz her alışverişte KDV adı altında yüzde 18 oranında devletimize vergi ödüyoruz. Ancak bunun bize geri dönüşü yüzde 4-5 seviyelerinde olduğu zaman çok düşük kalıyor. Diğer bir beklentimiz de, çalışanlara ödenen aile yardım ödeneğini emeklilerinde almasıdır. Sonuç olarak çalışanların bir ailesi var ama emeklilerimizin de bir ailesi var. Buda bizim beklentilerimiz arasında bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek. Vefat eden sigortalıların yakınları ödemelerini hisse oranında alacaklar.
TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:
TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı
Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87
Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04
Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03
SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12
Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31
2021 EMEKLİYE PROMOSYONU NE KADAR?
Emekliler 3 yılda bir bankalardan promosyon alıyor. Yeni emekliler de ilk maaşlarıyla birlikte bu ek gelire kavuşuyor. İşte banka banka 2021 promosyon miktarları:
• Ziraat Bankası: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Halkbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Vakıfbank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Fibabank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
• Garanti BBVA: 800 TL, 1.000 TL, 1.200 TL
• İş Bankası: 750 TL, 875 TL, 1.000 TL
• Yapı Kredi Bankası: 1.200 TL, 1.500 TL, 1.750 TL
• Akbank: 850 TL, 1.050 TL, 1.250 TL
• Denizbank: 675 TL, 850 TL, 1.000 TL
• Şekerbank: 650 TL, 800 TL, 1.000 TL
• QNB Finansbank: 1.000 TL, 1.300 TL, 1.600 TL
• ING Bank: 500 TL, 625 TL, 750 TL
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- Son dakika: Emekli ikramiyesine zam gelecek mi? Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 1.500-2.000 TL beklentisi...
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