Kanal İstanbul gümüş hatıra parası! 300 TL’den satışa çıktı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul hatıra parası bastı. Gümüş olarak hazırlanan hatıra parası 300 liradan satışa çıkarıldı.

Hatıra parası, satışa çıktığı günden itibaren bir ay boyunca, aynı kişiye tek seferde yapılacak satış miktarı bir adet ile sınırlandırıldı.

Söz konusu para iki yıl süreyle Beşiktaş'ta bulunan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü mağazasında meraklılarına sunuldu.

"KANAL İSTANBUL ÖZEL PARAMIZLA TARİHE BİR NOT DAHA DÜŞÜYORUZ"

Kanal İstanbul Hatıra Parası'nın satış sayfasındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarihin seyrini değiştiren, medeniyetleri kuran, çağları açan bütün büyük adımlar bir hayalle başladı. Bizler de ülkemizin milli bağımsızlığı, ekonomisi ve istikbali için bir hayal kurduk.

Milletimize armağan ettiğimiz tüm projelerimiz de bu büyük hayalin bir parçası. Bir hayal şehir olan İstanbul'a yapılan tüm yatırımlar aynı zamanda dünyaya da hizmet ediyor.

Yüzyılın en büyük projelerinden olan, egemenliğimizin nişanelerinden biri olarak adlandırdığımız Kanal İstanbul'da Ya Allah, Bismillah diyerek ilk adımı attık. Darphanemiz tarafından basılan Kanal İstanbul özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz."

Asrın Projesi Kanal İstanbul için ilk adım atıldı. Marmara ile Karadeniz'i birbirine bağlayacak 45 kilometrelik kanalın üzerine inşa edilecek 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçiş köprüsünün temel atma töreni gerçekleşti.