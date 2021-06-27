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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı

Türkiye'nin tarihi projesi Kanal İstanbul dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera, Bloomberg, The National gibi dünyanın önde gelen meyda kuruluşları Kanal İstanbul'u manşetlerine taşıdı. Başkan Erdoğan'ın 'çılgın proje' ifadelerine yer veren gazeteler Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine katkısına da dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 12:00
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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı

Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü temel atma töreni dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Tören alanına helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlar tarafından karşılandı.

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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.

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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı

Kanal İstanbul'un temel atma töreni, dünya medyasında da geniş yer buldu. Al Jazeera, Bloomberg, The National, Saudi Gazette, Al Arabiya ve Haaretz gibi gazeteler ve haber siteleri, temel atma törenine geniş yer verdi.

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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı

Riyad merkezli televizyon ve haber kalanı Al Arabiya'nın İngilizce servisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un yapımında ilk adımı attı. Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğini rahatlatacak."ifadelerini kullandı.

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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı

Al Jazeera ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açılıştaki sözlerini yazdı ve "Bugün Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz" ifadelerine yer verdi. Haberde, "Erdoğan, Cumartesi günü Sazlıdere Köprüsü'ndeki çığır açan temel atma töreninde konuştu denildi.