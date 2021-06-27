27 Haziran 2021, Pazar
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Dünya basını Kanal İstanbul'u konuşuyor! Çılgın proje hızlandırıldı
Türkiye'nin tarihi projesi Kanal İstanbul dünya basınında geniş yer buldu. Al Jazeera, Bloomberg, The National gibi dünyanın önde gelen meyda kuruluşları Kanal İstanbul'u manşetlerine taşıdı. Başkan Erdoğan'ın 'çılgın proje' ifadelerine yer veren gazeteler Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine katkısına da dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 27.06.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 12:00
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