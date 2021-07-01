Emekli olmak için plan yapanlar dikkat! Daha az ödeyerek emekli olabilirsiniz
Uzun yıllar çalışanların en büyük arzularından birisi hiç şüphesiz emekli olmak. Emeklilik için daha evvel dondurulan prim günlerine ihtiyaç duyan Bağ-Kur'lulara güzel haber! Primleri avantajlı bir biçimde ihya etmek için başvuru süresi bugün başlayacak. 4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek. Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var. İşte daha az ödeyerek emekli olabileceğiniz yol...
Emeklilik için daha önce dondurulan prim günlerine ihtiyacı olan Bağ-Kur'lular dikkat!
Bu primlerini avantajlı şekilde ihya (canlandırma) imkanı için başvuru süresi bugün başlıyor.
4 ay içinde yani 1 Kasım'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuranlar, dondurulan günlerinin tamamını yeniden kullanabilecek.
Hesaplanan borcun tamamının da ilk taksit ödeme döneminde yani 1 Kasım'a kadar yapılması zorunluluğu var.
4 AY SÜRE VAR
Bağ-Kur'lular normalde dondurulan sigortalılık süresini, bugünkü değeri üzerinden (aylık bin 234 lira) ödeyerek kazanabiliyor.
Yeni düzenlemeye göre ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak.
Böylece daha az ödemeyle dondurulan primler canlandırılabilecek. İhya ödemelerinde Yİ-ÜFE'de herhangi bir indirim uygulanmayacak.
3'TE 1'E İNİYOR
Örneğin; Ocak 2009-Aralık 2010 arasındaki sigortası dondurulan Bağ-Kur'lunun ihya için 29 bin lira yerine 9 bin lira ödemesi yetecek.
2 yıllık prim geri kazanılacak, 20 bin lira cepte kalacak.
ÖLÜM AYLIĞININ DA YOLUNU AÇIYOR
İhya işlemi yapanlar, eğer emeklilik şartlarını sağlıyorsa hemen başvurup emekli olabilecek.
Başvuru ve ödeme yapılır yapılmaz emeklilik başvurusu gerçekleştirilebilecek. Vefat eden Bağ-Kur'luların yakınları da dul veya yetim aylığı imkanı elde etmek için ihya başvurusu yapabilecek.
Bu şekilde hak sahipleri, ölüm aylığı bağlatabilecek.
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