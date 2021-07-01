Milyonlarca çalışan için temmuz rehberi: Kısa çalışma, fesih yasağı, ücretsiz izin sona erecek
Kovid-19 pandemisiyle birlikte 2020 yılı Nisan ayından bu yana çalışma hayatında birçok yenilik ile karşılaştık. Uzaktan çalışma, kısmi çalışma gibi kavramlar hayatımıza girdi. İş Kanunu'na getirilen geçici madde ile işten çıkartmak yasaklanırken, iş verenlere tek taraflı ücretsiz izne gönderme yetkisi verildi. Bugün itibariyle ise iş hayatında yeni bir dönem başlıyor. İşte bütün detaylar...
Pandemıyle birlikte 2020 yılı Nisan ayından bu yana çalışma hayatında birçok yenilik ile karşılaştık. Uzaktan çalışma, kısmi çalışma gibi kavramlar hayatımıza girdi.
İş Kanunu'na getirilen geçici madde ile işten çıkartmak yasaklanırken, işverenlere tek taraflı ücretsiz izne gönderme yetkisi verildi.
Bugün itibariyle ise iş hayatında yeni bir dönem başlıyor.
KISA ÇALIŞMA İLAÇ OLDU
Özellikle zorda olan, üretimi kısmen ya da tamamen durmuş bulunan işletmelerde çalışanların maaşlarını devlet ödedi.
İşçiler brüt maaşlarının yüzde 60'ını aldı. Burada tavan ücret de brüt asgari ücretin yüzde 150'si olarak uygulandı.
Bugünden itibaren çalışanlar normal mesailerine dönebilecek.
Bu durumda haftalık 45 saatlik yasal çalışma süresi uygulanacak, maaşlar işverenler tarafından tam olarak yatırılacak. Eksik yatırılan primler de 30 gün üzerinden ödenecek.
FESİH YASAĞI BİTİYOR
Fesih yasağı da sona erdi. İşten çıkartmalar yine İş Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yapılacak, sebepsiz çıkışlarda çalışanlara tazminatları 1475 sayılı yasanın 14. maddesi gereğince ödenecek.
ÜCRETSİZ İZİN ARTIK YOK
Fesih yasağı ile birlikte işverenlere tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı tanınmıştı. Ücretsiz izne gönderilen çalışanlara da nakdi ücret desteği devreye girmişti. Fesih yasağı ve dolayısıyla tek taraflı ücretsiz izne gönderme hakkı veren geçici 10'uncu madde hükümleri artık ortadan kalktı.
Ücretsiz izin uygulaması yine İş Kanunu'nda tarif edildiği gibi yapılacak.
NE DEĞİŞECEK?
- KISA çalışmanın sona ermesiyle normal çalışma ve mesai başladı.
- PRİMLER 1 ay için 30 gün üzerinden yatırılacak.
- ÇALIŞANLAR maaşını işverenden ve sözleşmesinde yazan miktar üzerinden tam alacak.
- İŞVEREN çalışanını yasalara uymak şartıyla işten çıkartabilecek.
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