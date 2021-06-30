İGA’nın CEO’su Kadri Samsunlu'dan İstanbul Havalimanı açıklaması

25 Haziran'da Avrupa'da günlük uçuş sayısı ilk kez 20.000+ geçti. İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş sayısı 800 civarında ve yolcu sayısı 100K+ olarak gerçekleşiyor. Temmuz daha da iyi olacak inşallah."



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