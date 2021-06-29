Ucuz kredi desteği başlıyor! Başvuru detayları belli oldu

KAÇ İŞLETMEYE TOPLAM NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Bakanlık verilerine göre 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor İlk planda 3.8 milyar lira, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor. Faizden indirilecek tutarın 1.6 milyar lira olması ve bunun sonucunda da 100 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Beş yeni istihdam yaratıp kredi kullanan işletmenin 100 bin liralık faizinden 80 bin 86 lira prim düşülecek. Böylece işletme sadece 20 bin liranın altında faiz ödemiş olacak.