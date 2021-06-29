Evden para kazanmak isteyenler dikkat! Uzman isimden altın değerinde e-ticaret tavsiyeleri
Koronavirüs pandemisiyle beraber e-ticaret hayatımızdaki yerini sağlaştırdı. Neredeyse bütün haneler e-ticaret siteleri üstünden alışveriş yapmaya başladı. Küçüklü büyüklü onbinlerce yeni e-ticaret sitesi açıldı. Bu işe girmek isteyenlere sektör yetkililerinden tavsiyeler geldi...
İnternetten alışveriş pandeminin yıldızı oldu. e-ticaret harcamaları 2020'de 226 milyar liraya ulaştı. Bu yıl da 400 milyar liraya koşuyor. Hal böyle olunca, işler de e-ticarete taşınıyor. Pandemide küçüklü büyüklü onbinlerce yeni e-ticaret sitesinin açıldığını belirten TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-Ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, bu işe girmek isteyenlere şu uyarıları yaptı:
- Bir e-ticaret sitesinin yapabileceği en hatalı davranışlardan biri devamlı mesaj atmak olacaktır. Ayda birkaç seferden fazla mesaj veya e-posta göndermeyin. Mobil uygulamadan ise haftada 1-2 defayı aşmayın.
- e-ticaret sitesi kaotik bir temaya sahipse, hey yerden pop-up'lar, renkli kutular çıkıp duruyorsa, kullanıcı hiçbir şey almadan siteden çıkacaktır. Aynı şekilde sitenin çok yavaş olması, ödeme adımı dahil her kategoride uzun süre beklemek zorunda kalınması da negatif etki yapar.
- Alışveriş adımlarında formu uzatmak ve gereksiz bilgi istemek de hata. Bir e-posta adresi, cep telefonu, şifre ve adres bilgisi yeterlidir.
- Ürün fotoğrafının çok küçük olması, üzerinde oynanarak gerçek ürünle alakasız hale getirilmiş olması, satılan ürün yerine daha kaliteli bir benzerinin konulması kullanıcıları uzaklaştırır. Ürün görselleri müşterinin ürünü kafasında canlandırabileceği kadar net olmalıdır. Birkaç farklı açıdan fotoğraf çekilmelidir.
- Ürün açıklamaları detaylı olmalı, en önemli bilgiler ilk 3 cümlede aktarılmalı.
- Kullanıcı müşteri hizmetlerinden bilgi almak isteyip de ulaşamazsa, yaptığı alışveriş hakkında sorgulama yapamazsa siteye olan güveni sarsılır.
- İnternetten alışverişin en önemli kuralı, sitelerin bir iade politikası olmasıdır. Kullanıcı, hangi şartlarda ürünü iade etme hakkı olduğuna dair mutlaka bilgilendirilmeli.
- Mobil uygulamanın çok yavaş çalışması ve uygulamanın kullanıcı deneyimine önem verilmeden geliştirilmiş olması da sık rastlanan sıkıntılardan biri.
YORUMLARA HIZLI DÖNÜŞ YAPIN
- Markanın sosyal medya hesaplarında fazlaca paylaşım yapması da hatadır. Kullanıcı zaman akışında her an sizi görmeyi istemez. Ayrıca sosyal medyada paylaşılan ürünün, sitede veya uygulamada nasıl bulunacağına dair bir ibare yazılmaması veya bir yönlendirme yapılmaması da en sık karşılaşılan yanlışlardan.
- SİBER saldırıya karşı verilerin yedeklenmesi önemli. Ayrıca bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olmalı. 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir.
- SADECE Instagram gibi sosyal medya hesaplarından satış yaparak, kullanıcının sizi ziyaret edebileceği bir e-ticaret sitenizin olmaması da hata.
- Sosyal medyada gelen iyi veya kötü yorumlara mutlaka hızla geri dönüş yapmak gerekir.
GECİKTİREN YANAR
- Kargo ücretleri ne kadar yüksek ve kargo hizmeti ne kadar kalitesizse müşterinin sitenizden ikinci kez alışveriş yapma olasılığı o kadar düşer.
- Ürünü geç çıkarmak en büyük hatadır. Söz verilen güne kadar gönderim yapılmalıdır.
- Eğer e-ihracat yapacaksanız sitenizin çoklu dil ve lokasyon seçeneğine sahip olması, her ülkenin kendi para birimiyle mal alımı yapabilmesine olanak sağlayacak bir altyapıya sahip olması gerekir.
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