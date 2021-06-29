Son dakika: Yapılandırmada başvuru sayısı 2,5 milyona yaklaştı

Bakan Bilgin, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında yürürlüğe giren SGK prim yapılandırmasının 2021/ Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş alacakları kapsadığını buna göre; sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacaklar, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakların da yapılandırma kapsamında olacağını ifade etti.