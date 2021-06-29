Turizmde bayram havası! Beklenen tarih 1 Temmuz

Kovid-19 ile başarılı bir mücadele yürüten ve 50 milyon doz aşılanma oranlarına yaklaşan Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla yeniden normalleşmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ana pazarları olan Rusya ve Almanya'dan gelen rezervasyonların yanı sıra yurtiçi pazarda da gerek normalleşme gerekse lise ve üniversite sınavların bitmesiyle birlikte turizmde güçlü bir hareket bekleniyor. Yabancı turistin yanı sıra yerli turist hareketinin de canlanmasıyla birlikte sahil bölgelerinin dolulukları yükselecek. Öyle ki, kapılarını açan Antalya'daki otellerin doluluk ortalaması 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 60'ları bulurken, Bodrum ve Çeşme'de bu oran yüzde 80'lere çıkıyor. Fethiye ve Marmaris'te ise doluluklar yüzde 70'lerde seyrediyor.