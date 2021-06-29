Turizmde bayram havası! Beklenen tarih 1 Temmuz
Tatil bölgelerinde bulunan oteller, 1 Temmuz'dan sonra kapasitelerinin büyük çoğunluğunu dolduracak. Normalleşme süreci ile birlikte Antalya’daki oteller yüzde 60, Marmaris- Fethiye yüzde 70, Bodrum-Çeşme yüzde 80 dolu. Bayramda ise tüm bölgelerde full çekilecek.
Kovid-19 ile başarılı bir mücadele yürüten ve 50 milyon doz aşılanma oranlarına yaklaşan Türkiye, 1 Temmuz itibarıyla yeniden normalleşmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin ana pazarları olan Rusya ve Almanya'dan gelen rezervasyonların yanı sıra yurtiçi pazarda da gerek normalleşme gerekse lise ve üniversite sınavların bitmesiyle birlikte turizmde güçlü bir hareket bekleniyor. Yabancı turistin yanı sıra yerli turist hareketinin de canlanmasıyla birlikte sahil bölgelerinin dolulukları yükselecek. Öyle ki, kapılarını açan Antalya'daki otellerin doluluk ortalaması 1 Temmuz'dan itibaren yüzde 60'ları bulurken, Bodrum ve Çeşme'de bu oran yüzde 80'lere çıkıyor. Fethiye ve Marmaris'te ise doluluklar yüzde 70'lerde seyrediyor.
SEZON KASIMA UZAR
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, güçlü aşılanmanın iç turizm hareketini canlandırdığını belirterek, "Biz hareketin iç piyasa ile başlayacağını söylüyorduk. Şimdi yurtdışından iyi rezervasyon akışı var. Sezonun kasım ortasına uzayacağını öngörüyoruz" dedi. Nirvana Hotels CEO'su Korhan Alşan ise son bir haftadır rezervasyonların çok güçlü gittiğini söyledi. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz de geçen yıl Bodrum'da otellerin yüzde 50 kapasiteyle açıldığını belirterek "Bu yıl tam kapasite kapılarımızı açtık. Turizm istihdamına da güçlü bir destek veriyoruz" diye konuştu. Hillstone Bodrum Hotel Genel Müdürü Nilsen Yurdakul da dolulukların yüzde 40 uluslararası pazardan olduğunu söyledi.
ÇEŞME OTELLERİ FULLENDİ
ON'LIVE Deluxe Çeşme Hotel Yönetim Kurulu Üyesi Merva Onur, "Çeşme'de yasaklar tam kalkmadan çok güçlü bir hareket başladı. 1 Temmuz'dan itibaren doluluk ortalaması yüzde 90'larda olacak. Bu oran bayramda yüzde 100 olur" dedi. Çeşme'de sezonun 15 Eylül'de bittiğini anlatan Onur, "Ancak bu yıl sezon bir ay uzayacak gibi görünüyor. Ekim ortasına kadar rezervasyon alıyoruz" diye konuştu.
BÜTÜN SEKTÖRLER CANLANDI
BODRUM'DAKİ güçlü rezervasyon hareketinin turizmin tüm alanlarını pozitif etkilediğini belirten Pedasa Turizm Seyahat Acentesi'nin sahibi Kerim Günay, "Turizmde taşımacılık alanında hizmet veriyoruz. Turist sayısındaki canlılık taşımacılık alanında da son 10 günde % 50 artış getirdi. Bu 1 Temmuz'dan itibaren % 100 olacaktır. Sadece taşımacılık sektörü değil her alanda canlılık var" dedi.
FETHİYE-MARMARİS YÜZDE 70 DOLU
TÜRSAB Batı Akdeniz BTK Başkanı Özgen Uysal, Fethiye-Marmaris bölgesinde yoğun bir yerli turist hareketinin başladığını belirterek, "Bölgede doluluklar yüzde 70'lerde. Bunun yüzde 50'sini yerli turist kalanını da Ukrayna, Rus ve Almanlar sağlıyor. 15 Temmuz'a kadar doluluk oranları yüzde 70'lerde seyrederken bayramda bu oran yüzde 100'ü bulacak" dedi. Orka Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Caner Torunoğulları da, Rusya pazarının açılmasıyla birlikte bölge otellerinin kapılarını açmaya başladığını belirterek, "Biz otelimizi mayısta açtık. Şu an doluluk oranlarımız yüzde 80'lerde. Bölgeye talep oldukça yüksek. Temmuzda Marmaris'in doluluk ortalaması yüzde 80'lerde seyreder" şeklinde konuştu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Herkes başvuru yapabilir! Geri ödeme almak çok kolay! Ayda 200 Türk lirası yatıran 538 bin TL...
- Artık marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! A101, BİM, Migros...
- Ay tutulması ne zaman? Kanlı ay tutulması ne demek, ne anlama geliyor?
- Gözler o tarihe çevrildi! MEB tarih verdi! LGS ve YKS sonuçları için kritik tarih...
- Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Artış yaşanacak...
- Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçları açıklandı mı? Üniversite tercihleri...
- Emekliye müjde! Maaşlarda değişim, yüzler gülecek! Ocak ve Temmuz aylarında maaş tablosu...
- Bankalar alev aldı! Hesabı olanın cebi dolacak! 50.000 TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar, kaç TL?
- YÖK son dakika: Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversite kayıtları hangi tarihte başlayacak? Yüz yüze...
- Adli tatil ne zaman bitiyor 2021? Adli tatil süresi ne kadar, ayın kaçında başlıyor? İşte tarihler...
- Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş sonuçları belli oldu mu? Hepsiburada iPhone 12 Pro çekiliş kazanan numara listesi 2021...