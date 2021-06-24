Ruslardan sonra Avrupalı turist de Türkiye tatili için harekete geçti
Rus turistlerin Türkiye'ye akın etmesinden sonra Avrupalı turist de Türkiye tatili için harekete geçti. Türkiye'yi yüksek riskli gruptan çıkaran Almanya'da talep patlaması yaşanıyor. Turizmciler, "Türkiye Almanya'da Yunanistan, İspanya gibi rakiplerine fark attı. Antalya açık ara önde gidiyor." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin ana pazarları arasında yer alan Rusya'nın Türkiye uçuşlarına başlamasıyla canlanan turizm, temmuzdan itibaren Avrupalı turistle atağa kalkacak. Fransa'nın Türkiye'yi 'Kırmızı ülke' listesinden çıkarmasının ardından Almanya'nın 'yüksek riskli bölgeler'den çıkarıp 'riskli bölgeler'e dahil etmesiyle rezervasyon trafiği hızlanmaya başladı.
Turizmciler, "Avrupa'da ana pazarımız olan Almanya'da Yunanistan, İspanya gibi rakiplerimize fark attık. Antalya açık ara önde, Ege'de ise Bodrum ve Marmaris'e yüksek talep var. Temmuzda başlayacak hareket ağustosta çok yükselecek. Kasım ortasına kadar rezervasyon geliyor.
Bir sorun yaşanmazsa bu yıl Almanya'dan 2 milyonu aşkın turist alırız" diyor. Türkiye'nin Almanya'da rakiplerine fark attığını söyleyen Anex Tour Avrupa Genel Müdürü Murat Kızılsaç, "Almanlar için Türkiye bir numara. Rezervasyonlar İspanya'yı dahi geçti.
Temmuz-ağustos için uçaklar doldu. Eylül-ekim için de rezervasyon geliyor ancak pandemi nedeniyle son dakikada bütün tablo değişebiliyor. Eğer bir sorun olmazsa eylülekim de dolu geçer" diye konuştu. Son bir ayda gelen satışlarla Almanya'da 2020'yi geçtiklerini belirten Kızılsaç, Macaristan'da Türkiye'ye güçlü bir talep olduğunu, bir sorun çıkmazsa bu pazarda 2019'nin yakalanabileceğini kaydetti.
Avrupa'da yaşayan Türklerin haziran ayında hareketi başlattığını belirten Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer de, "Temmuzda da Almanlar gelecek. Rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Almanların Antalya'ya olan talebi Yunanistan, İspanya gibi rakiplere göre açık ara önde" ifadelerini kullandı.
Avrupa'da Hollanda, Belçika gibi ülkelerde Türkiye'ye paket tur satışına izin olmadığını aktaran Karaer, şunları kaydetti:
"Sadece münferit turlara izin veriliyor. Biz de paket turları münferite çevirerek daha önce paket tur alanlara da 'Münferit tur olarak revize ediyoruz gitmek ister misiniz yoksa iptal mi edelim?' dedik. Yüzde 80'i Türkiye'ye gitmek istediğini söyledi."
TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'de vaka düşüşü ve aşılanma ile birlikte turizmde hareketin arttığını söyledi. "Güvenli turizm sertifikasına sahip olan otellerimiz misafirlerimize güvenli bir tatil imkânı sunuyor. Bunu yurtdışındaki muhataplarımıza da anlatıyoruz. En üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. Ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.
Rus turistleri ağırlamaya başladıklarını anlatan Çorabatır, "Avrupa'dan da yüksek rezervasyon talebi var. Temmuzda hareket başlayacak, ağustosta hızlanacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, Rusya ile sezonu açtıklarını belirterek, "Avrupa'da hareketi Türk vatandaşları başlattı. Şu anda hareket var. Temmuzda Avrupa'dan gelen turist dağılımında yüzde 50'sini orada yaşayan Türk vatandaşlarımızı, kalanını da Avrupa vatandaşları oluşturuyor" dedi.
Ağustos, eylül ve ekimde Avrupalı turist oranının artışa geçeceğini aktaran Kavaloğlu, "Bir aksilik olmazsa eylül-ekim güçlü geçer. Kasımda da iyi bir hareket olur. Hatta ben sezon aralığa kadar uzar. Kasım-aralık döneminde ağırlıklı olarak Rus biraz da Avrupalı ağırlarız" dedi.
Paket turla gelmek isten bazı Hollanda vatandaşlarının da Almanya üzerinden Türkiye'ye geleceğini anlatan Yıldıray Karaer, "Temmuz ayında iyi bir trafik başlayacak. Ağustos yoğun olacak. Eylül-ekim için de güçlü rezervasyonlar var. Bir sorun olmazsa kasım ortasına sezon uzar" diye konuştu.
Rusya'nın Türkiye'yi yönelik kısıtlamaları kaldırmasının ardından turizmde bayram havası yaşanıyor. Rusya'dan gelecek uçakların tam kapasite dolu olduğunu söyleyen Fun&Sun Hotels CEO'su Volkan Şimşek, "Yoğun talep nedeniyle ek uçuş bulmak için uğraşıyoruz" dedi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise Antalya'ya gelecek yaklaşık 6 milyon turistin yaklaşık 4 milyonunun Kemer'e geleceği tahmininde bulundu.
Kemer Turistik Otelciler Birliği Başkanı Dinçer Sarıkaya da "Charterlar devreye girmek üzere" dedi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Antalya'da tesislerimizin neredeyse tamamı açıldı. Çalışan personellerimiz de işlerinin başına döndü" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın yeniden yön değiştirdi! 24 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı altın takip ekranı!
- Survivor final ne zaman, nerede yapılacak? Survivor büyük final tarihi belli oldu mu? Nefes kesen eleme...
- Kahvehanelerde oyun ne zaman serbest olacak? Kahvelerde oyun serbest mi, var mı?
- İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 31 Haziran...
- Telafi eğitimi ücreti ne kadar? 2021 Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlıyor?
- Pazar yasakları ne zaman kalkacak? 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bu pazardan sonra...
- Milyonlarca emekliye müjde! Temmuz ayında cepler bayram edecek! Zam, ikramiye, artış...
- Kredi borcu olanlara müjde geldi! Ve son dakika açıklandı! Devlet tarafından ödenecek...
- Cep yakmıyor, araba alacaklara fırsat! 60 bin TL krediye 24 ay vade ve 0.99 faiz! Toyota, Renault, Dacia, Peugeot...
- Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli oldu mu?
- YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı...
- YKS sınavı kimlik yenilemek zorunlu mu? YKS sınavına eski kimlikle girilir mi?