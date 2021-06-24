Ruslardan sonra Avrupalı turist de Türkiye tatili için harekete geçti

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye'de vaka düşüşü ve aşılanma ile birlikte turizmde hareketin arttığını söyledi. "Güvenli turizm sertifikasına sahip olan otellerimiz misafirlerimize güvenli bir tatil imkânı sunuyor. Bunu yurtdışındaki muhataplarımıza da anlatıyoruz. En üst düzeyde önlemlerimizi alıyoruz. Ancak yine de tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Rus turistleri ağırlamaya başladıklarını anlatan Çorabatır, "Avrupa'dan da yüksek rezervasyon talebi var. Temmuzda hareket başlayacak, ağustosta hızlanacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.