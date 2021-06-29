Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans tarafından her ay enflasyın verilerine ilişkin beklenti anketi gerçekleştiriliyor. Belirli sayıda ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin haziran ayı tahminleri henüz sonuçlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:

TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı

Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87

Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04

Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03

SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12

Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31