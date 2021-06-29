Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren enflasyon oranı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Memur ve emeklilerin yeni maaşlarında belirleyici olacak yılın ilk altı aylık oranı için sadece bir veri kaldı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte memur ve emeklileri yeni maaşları ve temmuz ayı kira artış oranı belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği enflasyon oranı için geri sayım başladı. Memur ve emeklileri 2021 Temmuz - 2022 Ocak ayları içerisinde geçerli olacak yeni maaşlarında haziran ayı enflasyon verisi belirleyici olacak. İlk beş aylık oranların açıklanmasının ardından gözler haziran ayı verisine çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte haberin detayları...
HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 Haizran ayı enflasyon oranı, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 2021 yılının ilk altıncı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşları da belli olacak.
Öte yandan haziran ayı enflasyon oranının ardından temmuz ayında kiralara yapılacak zam oranı da belli olacak.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans tarafından her ay enflasyın verilerine ilişkin beklenti anketi gerçekleştiriliyor. Belirli sayıda ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin haziran ayı tahminleri henüz sonuçlanmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK
Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.
2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:
TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı
Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87
Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04
Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03
SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12
Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31
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- Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?
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