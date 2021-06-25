25 Haziran 2021, Cuma
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BES'te cepleri dolduracak yeni dönem! 200 TL yatır 538.000 TL biriktir

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne bundan böyle 18 yaş altındaki çocuklar da dahil olacak. Ayda 200 TL yatıranın 538.000 TL biriktirmesi mümkün olacak. Anne ve babalar çocuklarının geleceği için BES hesabı açarak tasarrufta bulunabilecek. Devlet katkısı ise yüzde 25 olarak uygulanacak. İşte Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yeni dönemle ilgili detaylar...

EKONOMİ Takvim
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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BES'te cepleri dolduracak yeni dönem! 200 TL yatır 538.000 TL biriktir

Yaklaşık 13 milyon vatandaşın içinde olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni dönem başlıyor.

18 yaşın altındaki çocuklar da sisteme girebilecek. Bu yaş grubunda yaklaşık 23 milyon çocuğun bulunması, tasarruf potansiyelini de artırıyor.

Uzmanlar, ilk etapta bunun yüzde 10'unun sisteme gireceğini, 2.3 milyon yeni katılımcıdan 32 milyar liralık bir tasarruf sağlanmasını bekleniyor.

18 yaşın altında BES'e dahil olanlara da yüzde 25'lik devlet katkısı sağlanırken; eğitim, evlilik, konut alımı gibi sebeplerle birikimlerini kısmi olarak çekme hakkı tanınıyor.

Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken, isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor.

BES'de katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor.

Hesapta toplanan paralar çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Burada tercih katılımcıya bırakılıyor. İsteyen faizli, isteyen faizsiz fon seçeneklerini tercih edebiliyor.

KÜÇÜK TAKSİT, BÜYÜK BİRİKİM
18 yaş altı çocuklar için açılacak hesaplarda yapılacak aylık 100-200 lira gibi küçük tasarruflar ileride büyük birikimlere ulaşıyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin hazırladığı simülasyonlara göre; 18 yaşından itibaren ayda 100 lira yatıran bir genç, 56 yaşına geldiği zaman birikimi 269 bin lirayı geçiyor. Rakam 200 liraya çıktığında, birikim 538 bin lirayı bulabiliyor.

ÖRNEK HESAP 1

ÖRNEK HESAP 2

ÖRNEK HESAP 3

ÖRNEK HESAP 4

ÖRNEK HESAP 5

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