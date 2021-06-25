Hibe desteğinde yeni fırsat! Başvuru süresi uzatıldı! Hibe desteğine kimler başvurabilir? Başvuru şartları neler?

216 BİN BAŞVURU

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre 3 bin liralık hibe desteğine 1 milyon 64 bin kişi, 5 bin liralık hibe desteğine de 216 bin başvuru geldi.

Esnafa hibe desteğinin yanı sıra gelir kaybı, kira ve ciro kaybı desteklerinin yanı sıra kredi paketleri, borçların ertelenmesi gibi birçok destekle salgın sürecinin maliyeti azaltılmaya çalışılıyor.