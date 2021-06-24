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Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?

Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada ABD'de halka arz oluyor. E-ticaret sitesi Hepsiburada ABD’nin NASDAQ Borsası’ndaki halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. Halka arz için hisse fiyatının 11-13 dolar civarında olacağı öngörülüyor. İşte, Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 24.06.2021
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Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?

Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hepsiburada ABD'de halka arz oluyor. E-ticaret sitesi Hepsiburada ABD'nin NASDAQ Borsası'ndaki halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. Halka arz için hisse fiyatının 11-13 dolar civarında olacağı öngörülüyor. İşte, Hepsiburada ne zaman halka arz olacak? Hepsiburada halk arz tarihi belli oldu mu?

HEPSİBURADA HALKA ARZ İÇİN HİSSE FİYATI NE?

Şirket için hisse başına öngörülen fiyatın 11-13 dolar arasında olması bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hepsiburada.com'un yurtdışındaki halka arzına mayıs ayı sonunda onay vermişti.

HEPSİBURADA HALKA ARZINDA ARACI KURUMLAR HANGİLERİ?

Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek.

BİR İLK OLACAK!

Halka arz sürecinin başarıyla tamamlanması halinde, Hepsiburada, Nasdaq borsasında işlem gören Türk şirketi olarak bir 'ilk'e imza atacak.

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