Son dakika: Ekonomiye güven artıyor! Tüketici güven endeksi haziran ayında arttı

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı. Mayısta 77,3 olan endeks, haziranda 81,7'ye yükseldi.