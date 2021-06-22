Son dakika: Ekonomiye güven artıyor! Tüketici güven endeksi haziran ayında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,8 oranında arttı; Mayıs ayında 77,3 olan endeks, Haziran ayında 81,7 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,8 arttı. Mayısta 77,3 olan endeks, haziranda 81,7'ye yükseldi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi mayısta 61,5 iken, haziranda yüzde 0,8 azalarak 61'e geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mayısta 76,6 iken, haziranda yüzde 8,3 artarak 82,9'a ulaştı.
Mayısta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,8 iken, haziran ayında yüzde 9,2 artarak 86'ya çıktı.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi mayısta 92,2 iken, haziranda yüzde 5,2 artarak 96,9 olarak kayıtlara geçti.
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