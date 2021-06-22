22 Haziran 2021, Salı
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ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 avro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk bir sözleşme imzaladı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.

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