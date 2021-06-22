ASELSAN'dan 42,6 milyon avroluk anlaşma

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon avroluk bir sözleşme imzaladı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.