Tüketici güven endeksi mart ayında yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,5 oranında arttı; Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.