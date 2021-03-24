24 Mart 2021, Çarşamba
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Tüketici güven endeksi mart ayında yükseldi

Son dakika haberi: (), mart ayı tüketici güven endeksini açıkladı. , mart ayında aylık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti ve 86,7 puan seviyesine yükseldi.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Tüketici güven endeksi mart ayında yükseldi

ve işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış , Mart ayında bir önceki aya göre %2,5 oranında arttı; Şubat ayında 84,5 olan endeks, Mart ayında 86,7 oldu.

HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 67,3 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Şubat ayında 66,3 iken, Mart ayında %1,4 oranında artarak 67,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 87,9 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 84,5 iken, Mart ayında %4,0 oranında artarak 87,9 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 94,1 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin endeksi Şubat ayında 91,7 iken, Mart ayında %2,5 oranında artarak 94,1 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 97,4 OLDU

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Şubat ayında 95,5 iken, Mart ayında %2,0 oranında artarak 97,4 oldu.

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