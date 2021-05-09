09 Mayıs 2021, Pazar
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Milli savaş uçağında flaş gelişme! ASELSAN'dan kritik görev

Son dakika haberine göre; , savunma sanayii alanındaki adımları kapsamında Milli Savaş Uçağı projesini de tüm hızıyla sürdürüyor. Milli mühimmatların 'ya entegrasyonunu gerçekleştirecek , Uçuş Kontrol Sistem Sensörleri ve Entegre Gösterge için de göreve hazırlanıyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Milli savaş uçağında flaş gelişme! ASELSAN'dan kritik görev

Geliştirilmesi Projesi'nde ana yüklenici konumundaki (), 2030'lu yıllarda envanterine girmesi amaçlanan uçakların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

TUSAŞ bunun yanında uçağın üretim sürecinde ihtiyaç duyulan sistem ve alt sistemlerin geliştirilmesi için 'deki ekosistemden en üst seviyede yararlanacak. Türkiye'den temin edilecek sistemlerde çözümleri önemli bir yer tutuyor.

ASELSAN, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemler geliştirecek. Yürütülecek çalışmalarla MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor.

Uçağın hava haberleşme sistem ihtiyaçları için ASELSAN ve TUSAŞ arasından geçen yılın sonunda Bütünleşik Haberleşme Seyrüsefer Tanıma-Tanıtma Projesi başlatıldı. Bu kapsamda, MMU Ön Tasarım Gözden Geçirme Aşaması'na kadarki çalışmaların teslim edilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sözleşme veri istek listesi dokümanlarının çalışmalarına başlandı.

ASELSAN, MMU'nun Bütünleşik Elektro-optik Sistem Teknoloji Geliştirme Projesi mühendislik çalışmalarına devam ediyor. Bunun yanında hem MWIR hem LWIR (Uzun Dalgaboyu Kızılötesi) MCT dedektör geliştirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Elektronik harp sistemleri kapsamında MMU Bütünleşik RF Sistemi Geliştirme Projesi'yle hem kritik teknoloji geliştirme, hem de ürüne yönelik gereksinim tanımlama faaliyetleri devam ediyor.

MİLLİ MÜHİMMATLAR MMU'YA ENTEGRE EDİLECEK

ASELSAN'ın yürüttüğü çalışmalar, milli mühimmatların MMU'ya entegrasyonuna yönelik olarak devam ediyor. TUSAŞ ile imzalanan sözleşme kapsamında, , ve 'nın MMU'ya entegrasyonu amaçlanıyor.

ASELSAN ve TUSAŞ arasında ayrıca Uçuş Kontrol Sistem Sensörleri ve Entegre Gösterge için sözleşme görüşmeleri yürütülüyor. 2021 içinde sözleşme imzalanmasıyla bu konudaki çalışmaların da başlaması planlanıyor.

Birkaç yıl içinde Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan Milli Muharip Uçak'ın teknolojik tasarımına da geçen günlerde başlanmıştı. TUSAŞ Genel Müdürü , MMU'nun titanyum motorunun 3D yazıcıyla vakum altında yapılacağını açıklamıştı.

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