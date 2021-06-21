21 Haziran 2021, Pazartesi
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Devlet ihtiyaç sahiplerinin yanında! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

Devlet, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında tüm imkanlar seferber edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine dört koldan destek verildi. ile ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, sosyal yardım programlarının tutarları da yüzde 18 ila 50 arasında değişen oranlarda artırıldı. İşte ihtiyaç sahiplerine sağlanan maddi yardımlar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Devlet ihtiyaç sahiplerinin yanında! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

Kovid-19 salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında tüm imkanlar seferber edildi.

'nca ihtiyaç sahiplerine dört koldan destek verildi.

ile ihtiyaç sahiplerine destek verilirken, sosyal yardım programlarının tutarları da yüzde 18 ila 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.

● DUL KADINA 325 TL:
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik nakdi yardım aylık tutarı 275 liradan 325 liraya çıkarıldı.

2020'de toplam 107 bin kişiye 341 milyon lira yardım yapıldı.

● ASKER AİLESİNE 400 TL:
Muhtaç ailelerine yönelik nakdi yardım aylık tutarı 275 liradan 400 liraya yükseldi.

2020'de 75 bin haneye 125 milyon lira ödendi.

● ASKER ÇOCUĞUNA 150 TL:
Muhtaç asker çocuklarına nakdi yardım aylık tutarı 100 liradan 150 liraya çıktı.

Bu kapsamda 2020'de 5 bin 546 kişiye 2.8 milyon lira verildi.

● YETİME 150 TL:
Öksüz ve yetim yardımı aylık tutarı 100 liradan 150 liraya yükseldi. 2020'de 50 bin kişiye 64 milyon lira sosyal yardım yapıldı.

● ANNEYE SAĞLIK YARDIMI:
Şartlı sağlık, gebelik ve lohusalık yardımları aylık tutarı 35 liradan 45 liraya çıktı.

Bu kapsamda 2020'de 1.2 milyon kişiye 476 milyon lira verildi.

● EĞİTİM DESTEĞİ:
Şartlı doğum yardımı aylık tutarı 75 liradan 100 liraya, şartlı eğitim yardımı ilköğretime devam eden kız çocuklar için aylık 40 liradan 50, erkek çocuklar için 35 liradan 45, ortaöğretime devam eden kız çocukları için aylık 60 liradan 75, erkek çocukları için 50 liradan 55 liraya yükseltildi.

Bu kapsamda 2020'de 2.6 milyon öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım yapıldı. FATMA GÖKSU.

7 MİLYON AİLEYE 10.6 MİLYAR TL
Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ve tam kapanma sosyal yardım programı ile yaklaşık 7 milyon tekil aileye toplam 10.6 milyar lira destek sağlandı.

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