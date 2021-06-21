Devlet ihtiyaç sahiplerinin yanında! Dul kadına 325 TL, asker ailesine 400 TL, yetime 150 TL

● EĞİTİM DESTEĞİ:

Şartlı doğum yardımı aylık tutarı 75 liradan 100 liraya, şartlı eğitim yardımı ilköğretime devam eden kız çocuklar için aylık 40 liradan 50, erkek çocuklar için 35 liradan 45, ortaöğretime devam eden kız çocukları için aylık 60 liradan 75, erkek çocukları için 50 liradan 55 liraya yükseltildi.