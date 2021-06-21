Son dakika: Borcu olan dikkat! Büyük indirim

PİŞMANLIK ZAMMINDAN KURTULUN

Son dakika haberine göre Ağustos sonuna kadar beyan edilen matrahlar üzerinden çıkan vergilerin tamamı ile hesaplanacak pişmanlık zammı yerine yasanın yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı cezalarının tamamı silinecek. Örneğin; Şubat 2020'ye kadar verilmesi gereken Ocak 2020 dönemine ait KDV beyannamesi için yasadan yararlanılarak Temmuz 2021'de pişmanlıkla vergi dairesine gidilmiş. Ödenmesi gereken KDV 9 bin 600 lira, damga vergisi de 64 lira. KDV'nin tamamı ile pişmanlık zammı yerine Yİ-ÜFE'nin ödenmesi durumunda pişmanlık zammı, cezanın tamamından vazgeçilecek. Hesaplanan 10 bin 201 liranın öngörülen sürede ödenmesi durumunda 4 bin 457 liranın tahsilinden vazgeçilecek.