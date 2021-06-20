Borcunu sildirene emeklilik şansı! 1 Kasım'a kadar ödeme yaparsanız...

74.6 MİLYARLIK ALACAK YAPILANDIRILIYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 4/a (SSK) kapsamında 2 milyon 420 bin kişinin 49 milyar 223 milyon lira, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 525 bin kişinin 11 milyar 708 milyon lira, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında 8 bin kişinin 516 milyon lira borcu bulunuyor.