Borcunu sildirene emeklilik şansı! 1 Kasım'a kadar ödeme yaparsanız...
Yeni yapılandırma yasasıyla birlikte Bağ-Kur'luya emeklilik yolu açılıyor. Bağ-Kur'lular prim borcunu yapılandırma suretiyle ya da sildirerek emekli olma şansına ulaşabilecek. 1 Kasım kilit tarih! Borcu olan Bağ-Kur'lular bu tarihe kadar borcunu silip ya da yapılandırma ile emekli olabilecek.
Vatandaşın kamuya olan borçlarını bitirecek yeni yapılandırma düzenlemesi, pek çok Bağ-Kur'luya emeklilik yolunu açtı.
Prim borcu olan Bağ-Kur'lular bunları yapılandırarak ya da sildirerek emekli olabilecek.
PRİME İHTİYAÇ VARSA
Bağ-Kur'lular, 30 Nisan öncesine kadar olan prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar başvurarak yapılandırabilecek.
Bu borçların gecikme ceza ve faizleri silinecek. 1 Kasım'a kadar peşin ödeme yapanlar, Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ını ödemeyecek.
Hesaplanan tutarın tamamının ilk 2 taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. İsteyen ise 18 taksitte 36 ayda borcu kapatabilecek.
Prim borcunu kapatarak emeklilik şartını tamamlayanlar, ödemeyi yapar yapmaz başvuruda bulunarak maaşa kavuşacak.
Bağ-Kur'lular'dan 1 Kasım'a kadar prim borcunu ödemeyenlerin veya yapılandırmayanların prim borcu silinirken, sigortalılıkları dondurulacak.
Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'lular da bu imkandan yararlanarak muradına erebilecek.
74.6 MİLYARLIK ALACAK YAPILANDIRILIYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 4/a (SSK) kapsamında 2 milyon 420 bin kişinin 49 milyar 223 milyon lira, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında 3 milyon 525 bin kişinin 11 milyar 708 milyon lira, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında 8 bin kişinin 516 milyon lira borcu bulunuyor.
Toplam 10 milyon 541 kişinin 10.6 milyar lira Genel Sağlık Sigortası prim borcu, diğer sigorta alacakları ile birlikte toplam 16 milyon 840 bin kişinin devlete 74.6 milyar lira prim borcu bulunuyor.
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