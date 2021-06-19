Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Haziran ayının bitmesine kısa bir süre kala, gözler MTV'nin 2. taksit ödemelerine çevrildi. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV 2. taksit ödemeleri hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksit ödemesi başlıyor. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı MTV yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerek MTV'nin 2021 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 01-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.