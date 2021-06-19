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Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

MTV 2. taksit ödemesi ne ne zaman yapılacak? Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde araç sahipleri tarafından MTV ödemeleri araştırılmaya başlandı. Yılın ilk taksit ödemeleri 01-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MTV ödemesi yapacak olan vatandaşlar, ikinci taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceğini araştırıyor. Peki, ? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?

? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Haziran ayının bitmesine kısa bir süre kala, gözler MTV'nin 2. taksit ödemelerine çevrildi. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV 2. taksit ödemeleri hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksit ödemesi başlıyor. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı MTV yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerek MTV'nin 2021 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 01-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?

● 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.

● Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak.

● 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira olacak.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün

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