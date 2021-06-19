Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
MTV 2. taksit ödemesi ne ne zaman yapılacak? Haziran ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde araç sahipleri tarafından MTV ödemeleri araştırılmaya başlandı. Yılın ilk taksit ödemeleri 01-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. MTV ödemesi yapacak olan vatandaşlar, ikinci taksitlerin hangi tarihlerde ödeneceğini araştırıyor. Peki, MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte cevaplar...
MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2021 2. taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Haziran ayının bitmesine kısa bir süre kala, gözler MTV'nin 2. taksit ödemelerine çevrildi. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren MTV 2. taksit ödemeleri hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL? MTV 2. taksit ödeme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
MTV 2. TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yılda iki taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksit ödemesi başlıyor. GİB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı MTV yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenmesi gerek MTV'nin 2021 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Ocak'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 01-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.
2021 MTV ÖDEMELERİ NE KADAR?
● 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.
● Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak.
● 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira olacak.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kritik açıklama! Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? 19 Haziran İstanbul depremi büyük depremin habercisi mi?
- Araç sahipleri dikkat! MTV 2. taksit ne zaman ödenecek? 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ne kadar, kaç TL?
- Göç İdaresi 6.292 TL maaşla personel alımı yapacak! 2021 Göç İdaresi kadro dağılımı, başvuru tarihi ve şartlar...
- SON DAKİKA! Instagram ve Facebook çöktü mü? 19 Haziran Instagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Son dakika: Galatasaray başkanı kim oldu? 2021 Galatasaray başkanlık seçimi sonuçları son durum nedir?
- Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Babalar Günü bugün mü, yarın mı? İşte Babalar Günü tarihi...
- Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? 19 Haziran İSKİ İstanbul barajları son durum
- 19 Haziran evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 2021 Haziran ayı evde bakım yardımı hangi illere yattı?
- Pazar günü yasağı devam ediyor mu? 20 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Tam gün kısıtlaması...
- Survivor 2021 finali ne zaman yapılacak? Survivor final tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- "Gafil avladı, intikam alınacak" Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı! Dengeleri değiştirdi...
- Merkür retrosu ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nedir? Oğlak, yay, aslan...