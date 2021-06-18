Gün sonu liste güncellendi! 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı ödemeleri...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021 Haziran ayına ilişkin evde bakım ödemeleri başladı. Haftanın kapanışında ödemelerin yapıldığı iller listesi güncellendi. Evde bakım yardımında faydalanan vatandaşlar, bu ayki ödemelerin hangi illere yapıldığını araştırıyor. Peki, 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı ödemeleri hangi illere yattı? İşte haberin detayları...
18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evinde bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylere bakan kişilere belirli şartları taşımaları halinde her ay evde bakım yardımı yapılıyor. Her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilen evde bakım yardımının bu ayki ödemelerinin hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 18 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Haziran ayı ödemeleri hangi illere yattı? İşte cevaplar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
İşte 18 Haziran 2021 evde bakım yardımı yatan iller güncel liste:
Tokat, Bolu, Ordu, Aksaray, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Antalya, Edirne, Adıyaman, Sakarya, Samsun, Balıkesir, Düzce, Osmaniye, Mardin, Bilecik, Zonguldak, Uşak, Konya, İstanbul, Niğde, Kars, Giresun, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Hatay, Isparta, Karabük, Manisa, Bursa, Erzincan, Adana, İzmir, Kayseri, Aydın.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)
SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?
Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.
Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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