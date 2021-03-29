Bakan Elvan sinyali verdi! Kamuda 280 milyarlık KİT dönüşümü





GEÇEN en yıl 24.3 milyar lira olan KİT'lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 79 artışla 43.4 milyar lira öngörüldü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik (Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 6.8 milyar liralık ödeneğin de içinde) 13.4 milyar liralık yatırım hedefiyle KİT'ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.