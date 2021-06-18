Altın fiyatlarına yönelik flaş tahmin! Altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasalarda son durum
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 805 liraya satıldı. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 805,00 lira, Cumhuriyet altını 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın( Gr.) 496,50 496,70 497,00 497,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.275,00 3.296,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 453,25 457,25
Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.200,00 3.220,00
Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.600,00 1.610,00
Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 800,00 805,00
UZMANLAR NE DİYOR?
Mart 2020'den bu yana görülen en kötü haftayı geçirmeye doğru giden spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,63 artışla 1784,43 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yukarı harekette ilk direnç olarak 1797 dolar/ons seviyesini gösterirken, buranın üzerine çıkılması halinde 1825 dolar/ons yeni hedef haline gelecek. Uzmanlar ayrıca, 1769 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde düşüşün 1735 dolar/ons seviyesine doğru hızlanabileceğine işaret etti.
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