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Altın fiyatlarına yönelik flaş tahmin! Altın düşecek mi yükselecek mi? Piyasalarda son durum

'da ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek 805 liraya satıldı. Peki altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.06.2021 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021
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'da ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 497,20 liradan tamamladı.

'da, bugün kapanışta çeyrek 805,00 lira, 3.296,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 497,20 liradan işlem gördü.

Canlı yayında açıkladı! Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? CANLI YAYINDA AÇIKLADI! ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELECEK Mİ?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın( Gr.) 496,50 496,70 497,00 497,20

Cumhuriyet Ata Lira 3.272,00 3.293,00 3.275,00 3.296,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 452,80 456,80 453,25 457,25

Lira(Tam) Ziynet 3.197,00 3.217,00 3.200,00 3.220,00

Yarım Ziynet 1.599,00 1.609,00 1.600,00 1.610,00

Çeyrek Ziynet 799,00 804,00 800,00 805,00

UZMANLAR NE DİYOR?

'den bu yana görülen en kötü haftayı geçirmeye doğru giden spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,63 artışla 1784,43 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yukarı harekette ilk direnç olarak 1797 dolar/ons seviyesini gösterirken, buranın üzerine çıkılması halinde 1825 dolar/ons yeni hedef haline gelecek. Uzmanlar ayrıca, 1769 dolar/ons desteğinin altına inilmesi halinde düşüşün 1735 dolar/ons seviyesine doğru hızlanabileceğine işaret etti.

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