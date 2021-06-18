2021 emekli maaşları listesi: 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?

2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile netleşecek. Yılın ilk yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre maaş zammı belli olacak. Bilindiği üzere, ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak açıklandı. İşte, 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?

2021 TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yarın açıklanacak veri ile bunun 5 aylık döneminin verisi belli olacak. Ocak-Nisan enflasyonu ise yüzde 5.45 olarak gerçekleşmişti. Geriye 2 veri kaldı.

Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı.