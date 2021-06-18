2021 emekli maaşları listesi: 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?
2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılda iki kez olmak üzere zam alıyor. Temmuz ayının yaklaşmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü zam açıklamalarına çevrildi. Yılın ilk yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre zam belli olacak. 5 aylık enflasyon verisinin yüzde 6.39 olduğu bilinirken maaşlarla beraber evde yakınına bakan, yaşlı ve engelli parası gibi ücretlerde de artış olacak. İşte, 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?
2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren bu maaşlara yapılacak zam oranının Haziran ayında belirlenen enflasyon oranı ile netleşecek. Yılın ilk yarısında ortaya çıkacak enflasyon rakamlarına göre maaş zammı belli olacak. Bilindiği üzere, ilk 5 aylık enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak açıklandı. İşte, 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?
2021 TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk altı aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Yarın açıklanacak veri ile bunun 5 aylık döneminin verisi belli olacak. Ocak-Nisan enflasyonu ise yüzde 5.45 olarak gerçekleşmişti. Geriye 2 veri kaldı.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Mayıs ayı beklenti anketinde de enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 1.27, Haziran için yüzde 0.82 olarak çıktı.
Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66'ya ulaşacak.
Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2.155 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2.551 lira olacak.
7.66'lık tahmine göre ise en düşük emekli aylığı esnafta 2.201, Bağ-Kur tarımda 1.789, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.605 liraya çıkacak.
YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak kesin zam oranı 5 Temmuz'da belli olacak. Emeklilerin zamlı maaşları aynı ay içerisinde hesaplara yatırılacak.
EMEKLİYE SEYYANEN ZAM TALEBİ
Emekliler yeni maaşlar için heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunurken, çeşitli talepler de geliyor. Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Emekli- Sen, emeklilere 500 lira seyyanen zam yapılmasını talep etti.
MEMURA DA İSTENİYOR
Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın da daha önce yaptığı açıklamada, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize gecikmeden olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" demişti.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da emeklilerin seyyanen zam beklentisinin altını çizmişti.
TOPLU SÖZLEŞME ÇAĞRISI
MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen ve KESK genel başkanlarına toplu sözleşmede birlikte hareket etme çağrısı ve davetinde bulundu:
"Çağrımıza yaklaşımınızın ve cevabınızın olumlu olacağını umuyor, salgın sonrası normalleşmenin hızlandığı bir süreçte böylesi bir kolektif irade kararının bütün milletimize yüksek düzeyde moral vereceğine yürekten inanıyorum."
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- 2021 emekli maaşları listesi: 2021 emekli maaşları ne kadar oldu? Temmuz emekli maaşları belli oldu mu?
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