Emekliye Temmuz'da 551 TL zam! Milyonlar hem ikramiye hem zamlı maaş alacak



5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor.