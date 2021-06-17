Emekliye Temmuz'da 551 TL zam! Milyonlar hem ikramiye hem zamlı maaş alacak
Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayına sayılı günler kaldı. Emeklinin Temmuz zammı ile ilgili flaş gelişmeler var. Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak. 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor. İşte emekli zammı ile ilgili tüm detaylar...
Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak.
Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz ayında, hem maaşlar hem de ek ödemeler artacak.
İKİ ARTIŞ VAR
5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinde yer alan TÜFE tahminine göre hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine yüzde 7.67 zam bekleniyor.
Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.
Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.
Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan bin 673 lira 97 kuruşa çıkacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.
Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre 7 bin 735 liraya çıkacak.
Buna göre emeklilerin gelirinde 551 liraya varan artış görülecek.
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