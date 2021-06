Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...

Üyeliğiniz aktif olduktan sonra chiliz satın almak için ilk olarak siteye yatırım yapmış olmanız gerekiyor. Bunun için siteye doğrudan Türk lirası aktarımı yapabilirsiniz. Türk lirası aktararak da hesabınıza hızlı bir şekilde para yatırabilirsiniz. Türk lirasını aktarmak için EFT ya da havale seçeneklerinden bir tanesini kullanabilirsiniz. EFT ya da Havale seçeneği yatırım yapmak için en çok kullanılan seçeneklerden bir tanesidir. Havale seçeneği ile günü her saati ve her dakikası an be an yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda Türk lirasını gördükten sonra ana sayfaya tıklıyoruz. Burada yer alan borsa seçeneğine tıklıyoruz. Borsaya tıkladıktan sonra karşımıza bir kaç seçenek çıkacaktır. Arama motoruna CHZ ya da chiliz yazarak ilk sayfaya tıklıyoruz. Chiliz kripto parasını bu noktada satın almak için hemen aşağıda yer alan "al" seçeneğine tıklayın.