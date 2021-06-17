Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya'nın en çok yatırım yapılan kripto paraları arasında Chiliz gelmektedir. Chiliz hacmi yüksek olan kripto paralardan bir tanesidir. Özellikle yapmış olduğu projeler ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran chiliz son aylarda iyice popülerliğini arttırmıştır. İşte, Chiliz (CHZ) coinbase ne zaman gelecek? Chiliz (CHZ) coinbase listelenecek mi? Uzmanların analizleri...

CHİLİZ NEDİR VE NE ZAMAN ÇIKTI?

Chiliz ilk kez 2018 yılında ortaya çıkmış olan bir kripto paradır. ERC-20 token tabanlı olan chiliz etheryum ile aynı ağı kullanmaktadır. Chiliz Socios.com tarafından piyasaya sürülmüştür. Bir blok zinciri olarak chiliz bilinmektedir. Chiliz özellikle spor kulüpleri ile yapmış olduğu projeler ile bilinmektedir. Chiliz içerisinde birçok taraftar token yer almaktadır. Taraftar tokeni satın alarak chiliz üzerinden kar elde etmek de mümkündür. Chiliz spor kulüpleri ile anlaşma yapmaktadır.