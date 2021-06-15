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Emekli için kritik hafta! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?

ve memur maaş zammı belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ve emeklisini yakından ilgilendiren emekli ve memur zammı için kısa bir süre kaldı. Emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam uygulanıyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından yeni oranlar belli olacak. İşte, emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? zam oranı ne zaman belli olacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.06.2021
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Emekli için kritik hafta! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?

ve memur maaş zammı belli oldu mu? zam oranı ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar, gelirlerinde yaşanacak artışı 5 günü 'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. Yılın ilk yarısında ortaya çıkacak zam oranı ile maaşlar belli olacak. İşte, emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Geçtiğimiz günlerde mayı ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu.

'dan 'in yazısı: Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. ve emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor.

Önceki gün açıklanan enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak kaldı.

Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak. Mayıs ayı enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı.

Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak.

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