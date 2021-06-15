Emekli için kritik hafta! Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?

Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar, gelirlerinde yaşanacak artışı 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. Yılın ilk yarısında ortaya çıkacak zam oranı ile maaşlar belli olacak. İşte, emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zam oranı ne zaman belli olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Geçtiğimiz günlerde mayı ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu.