17 Haziran 2021, Perşembe
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Oxford Üniversitesi'nden çarpıcı araştırma: 10 yıl sonra bu meslekler tarih olacak!

10 yıl sonra hayatımızdaki birçok meslek tarih olacak. tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Oxford Üniversitesi'nden çarpıcı araştırma: 10 yıl sonra bu meslekler tarih olacak!

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte araştırmaya göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...

BU MESLEKLER TARİH OLACAK
● Seyahat danışmanlığı


● Kasiyer


çalışanı


● Postacı


çalışanı


işçisi.

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ
mühendisliği



uzmanlığı


● Yazılım, oyun ve uygulama geliştiricisi

uzmanlığı.

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