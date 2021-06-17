Oxford Üniversitesi'nden çarpıcı araştırma: 10 yıl sonra bu meslekler tarih olacak!

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre; teknolojinin ilerlemesiyle bundan 10 yıl sonra birçok iş otomatik olarak gerçekleşecek. Bu nedenle, robotik ve veri bilimi alanındaki mesleklerin popülerleşmesi, kasiyerlik ve postacılık gibi işlerin ise yok olması bekleniyor. İşte araştırmaya göre gelecekte popülerleşecek ve yok olacak meslekler...