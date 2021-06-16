Temmuz'da emekliye enflasyon farkı: 3.252 TL'yi bulacak
Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı ile ilgili flaş gelişmeler var. Memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek. Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre bu fark yüzde 4.67 olacak. En düşük aylık 3 bin 252 liraya çıkacak... İşte emeklinin Temmuz zammı ile ilgili detaylar...
Milyonlarca emeklinin gözü, maaşların artırılacağı Temmuz ayına çevrildi.
Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin çifte zam alacağını ortaya koydu. Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 1.21'lik Haziran ayı enflasyon tahminine göre yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 7.67 olarak gerçekleşebilecek.
Buna göre, memur emeklileri yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkı alabilecek.
Tahmin gerçekleşirse; en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 252 liraya yükselecek.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıktı.
Buna göre memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu. Haziran enflasyonuna göre bu fark artabilecek.
Kesin oran 5 Temmuz'da belli olacak.
EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI
EKİM'DE EMEKLİLİK
Devletin uzattığı barış eli ile 6 milyon vatandaşın, 62 milyar liralık borcu yapılandırılırken, ihya imkanı ile çok sayıda Bağ-Kur'lu Ekim'de emekli olabilecek.
Vefat eden sigortalının hak sahipleri de başvuruda bulunarak ölüm aylığı alabilecek. Prim borç yapılandırmasından, 31 Ağustos'a kadar başvuran Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor.
Yapılandırma kapsamında daha az parayla ihya için, ödemenin de 31 Ekim'e kadar yapılması gerekecek. Hazal ATEŞ.
BORCU YOKTUR YAZISI ALINABİLECEK
Borçlarını yapılandıranlar 'borcu yoktur yazısı' ile kamuya yaptıkları işlerin bedelini alabilecek ve kamu ihalelerine katılabilecek. Kamuya iş yapanlar, ihaleye katılan firmalar ve spor kulüpleri bu düzenleme ile nefes aldı.
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