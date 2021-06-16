Temmuz'da emekliye enflasyon farkı: 3.252 TL'yi bulacak

Sigorta primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ihya için ise SGK müdürlüklerine 1 Temmuz ile 31 Ekim aralığında başvuracak.