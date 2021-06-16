16 Haziran 2021, Çarşamba
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Temmuz'da emekliye enflasyon farkı: 3.252 TL'yi bulacak

Milyonlarca emeklinin beklediği zammı ile ilgili flaş gelişmeler var. Memur emeklilerine Temmuz’da yüzde 3 zamma ilaveten enflasyon farkı da verilecek. Katılımcıları Anketi’ne göre bu fark yüzde 4.67 olacak. En düşük aylık 3 bin 252 liraya çıkacak... İşte emeklinin Temmuz zammı ile ilgili detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Temmuz'da emekliye enflasyon farkı: 3.252 TL'yi bulacak

Milyonlarca emeklinin gözü, maaşların artırılacağı ayına çevrildi.

Enflasyon tahminleri, memur emeklilerinin çifte zam alacağını ortaya koydu. 'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 1.21'lik enflasyon tahminine göre yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 7.67 olarak gerçekleşebilecek.

Buna göre, memur emeklileri yüzde 3 zamma ilaveten yüzde 4.67 enflasyon farkı alabilecek.

Tahmin gerçekleşirse; en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 20 liradan 3 bin 252 liraya yükselecek.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 çıktı.

Buna göre memur emeklilerine şimdiden yüzde 3.39 enflasyon farkı oluştu. enflasyonuna göre bu fark artabilecek.

Kesin oran 5 Temmuz'da belli olacak.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

EKİM'DE EMEKLİLİK
Devletin uzattığı barış eli ile 6 milyon vatandaşın, 62 milyar liralık borcu yapılandırılırken, ihya imkanı ile çok sayıda 'lu Ekim'de emekli olabilecek.

Vefat eden sigortalının hak sahipleri de başvuruda bulunarak ölüm aylığı alabilecek. Prim borç yapılandırmasından, 31 Ağustos'a kadar başvuran Bağ-Kur'lular yararlanabiliyor.

primi, idari para cezası, işsizlik sigorta primi gibi borçların peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları ihya için ise müdürlüklerine 1 Temmuz ile 31 Ekim aralığında başvuracak.

Yapılandırma kapsamında daha az parayla ihya için, ödemenin de 31 Ekim'e kadar yapılması gerekecek. Hazal ATEŞ.

BORCU YOKTUR YAZISI ALINABİLECEK
Borçlarını yapılandıranlar 'borcu yoktur yazısı' ile kamuya yaptıkları işlerin bedelini alabilecek ve kamu ihalelerine katılabilecek. Kamuya iş yapanlar, ihaleye katılan firmalar ve spor kulüpleri bu düzenleme ile nefes aldı.

Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

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