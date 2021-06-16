16 Haziran 2021, Çarşamba
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Pandemi gerçekleri! Yazlık kiraları lüks sitelerde 400.000 TL'yi buluyor!

Kovid-19 pandemisi tatil sektöründe büyük değişime yol açtı. Tatil tercihleri değişirken yazlık talebi zirve yaptı. En çok ilgiyi gördü. Yazlık kiraları 8 bin liradan başlarken, lüks sitelerde 90 bin-400 bin lirayı buluyor. Sezonluk en az 20 bin-30 bin lira ödeniyor. İşte tüm detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Pandemi gerçekleri! Yazlık kiraları lüks sitelerde 400.000 TL'yi buluyor!

Coronavirüs pandemisi tatil tercihlerini değiştirdi. Yazlık talebi zirve yaptı. En çok ilgiyi gördü.

Çoğu zaman yüksek fiyatlarıyla gündem olan Bodrum'da, her bütçeye göre kiralık yazlık var. Fiyatlar konuma, denize yakınlığa, büyüklüğe, bahçe ve havuzunun olup olmamasına ve kiralama dönemine göre değişiklik gösteriyor.

HAFTALIK 3 BİN TL
Yazlık kiraları 1+1 evlerde aylık 8 bin lira seviyesinden başlıyor.

Lüks sitelerde ise 1 aylık kiralama için ödenecek para 90 bin-400 bin lira aralığında seyrediyor. Sezonluk 20 bin- 30 bin liraya yazlık daire kiralanabildiği gibi, fiyatlar milyon liraları da bulabiliyor.

Bodrum'da haftalık kiralamalar da oldukça yaygın. 1 hafta yazlık kirası 3 bin-3 bin 500 lira seviyesinden başlıyor.

DÖNEM FARKI


Yazlık kiralarında en pahalı dönem - olurken; istenen tutar ayında ise yarı yarıya inebiliyor.

En düşük fiyat ise yıllık kiralanan yazlıklar için isteniyor. Bu evler, özellikle uzaktan çalışanlar tarafından ilgi görüyor.

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