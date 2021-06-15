Borçlardan kurtulmak için fırsat! Faiz yerine enflasyon farkı olacak! Yapılandırmada son tarih...

Borçlardan kurtulmak için fırsat. Faiz yerine enflasyon farkı olacak. Borcu olan vatandaşlar için yapılandırma ile büyük bir fırsat doğdu. Borcunuza gelen faizi ödemek durumundayken, şimdi yalnızca enflasyon farkı alınacak. Bu da neredeyse borcunuzun yarısının silineceği anlamına geliyor. Yapılandırma fırsatından yararlanacak binlerce vatandaş detayları sorgulamaya başladı. İşte, yapılandırma hakkında detaylar...

YAPILANDIRMA İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden yapılandırmaya ilişkin usul ve esasları belirledi. Devlete borcu olanlar, yapılandırmaya en son 31 Ağustos tarihine kadar başvurabilecek. Vatandaşların bu tarihe kadar ilgili idareye başvurmaları gerekiyor.