Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Kritik karar bekleniyor
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 377 liradan satıldı. Peki altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Düşecek mi? İşte detaylar...
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 lira, Cumhuriyet altını 3.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 511,00 511,20 509,20 509,40
Cumhuriyet Ata Lira 3.369,00 3.390,00 3.356,00 3.377,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 466,20 470,20 465,00 469,00
Lira(Tam) Ziynet 3.292,00 3.312,00 3.280,00 3.300,00
Yarım Ziynet 1.646,00 1.656,00 1.640,00 1.650,00
Çeyrek Ziynet 823,00 828,00 820,00 825,00
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Altının ons fiyatı 1860 dolar seviyesinde hareket ediyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyordu. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün sebebini ABD Merkez Bankası faiz kararı olarak açıkladı. Bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği belli olacak. FED'in yakın zamanlarda faiz artırma politikalarına başlayacağının açıklanması empita fiyatlarını olumsuz yönde etkilemişti.
ALTIN YATIRIMCILARI FED'E ODAKLANDI
Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisi belirleyici oluyor. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı sonrası verilen mesajlar, altının hangi yönde hareket edeceğini de belirlemiş olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi devam ediyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? DÜŞECEK Mİ?
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatının yatay seyrettiğini söyledi.
Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
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