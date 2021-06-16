Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Kritik karar bekleniyor

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altının ons fiyatı 1860 dolar seviyesinde hareket ediyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyordu. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün sebebini ABD Merkez Bankası faiz kararı olarak açıkladı. Bugün açıklanacak FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği belli olacak. FED'in yakın zamanlarda faiz artırma politikalarına başlayacağının açıklanması empita fiyatlarını olumsuz yönde etkilemişti.