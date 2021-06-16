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Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın almalı mı satmalı mı? Kritik karar bekleniyor

İstanbul 'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı. Bugün kapanışta çeyrek altın 825 lira, 3 bin 377 liradan satıldı. Peki ne olacak? Altın fiyatları yükselecek mi? Düşecek mi? İşte detaylar...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,35 azalışla 509,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 825,00 lira, 3.377,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 509,40 liradan işlem gördü.

Altın fiyatları için flaş iddia: Yılın son çeyreğinde... ALTIN FİYATLARI İÇİN FLAŞ İDDİA: YILIN SON ÇEYREĞİNDE...

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 511,00 511,20 509,20 509,40

Cumhuriyet Ata Lira 3.369,00 3.390,00 3.356,00 3.377,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 466,20 470,20 465,00 469,00

Lira(Tam) Ziynet 3.292,00 3.312,00 3.280,00 3.300,00

Yarım Ziynet 1.646,00 1.656,00 1.640,00 1.650,00

Çeyrek Ziynet 823,00 828,00 820,00 825,00

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altının ons fiyatı 1860 dolar seviyesinde hareket ediyor. Son günlerde düşüş eğiliminde olan altın fiyatlarının neden düştüğü merak ediliyordu. Uzmanlar, altın fiyatlarındaki düşüşün sebebini kararı olarak açıkladı. Bugün açıklanacak sonrası altın fiyatlarının hangi yönde hareket edeceği belli olacak. 'in yakın zamanlarda faiz artırma politikalarına başlayacağının açıklanması empita fiyatlarını olumsuz yönde etkilemişti.

ALTIN YATIRIMCILARI FED'E ODAKLANDI

Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisi belirleyici oluyor. Bu akşam açıklanacak FED faiz kararı sonrası verilen mesajlar, altının hangi yönde hareket edeceğini de belirlemiş olacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareketlerin altının ons fiyatı üzerindeki etkisi devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? DÜŞECEK Mİ?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatının yatay seyrettiğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçlarının öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.855 ve 1.845 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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