Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranları için son dakika gelişmeler yaşanırken, bankalardan tek tek açıklamalar geldi. İhtiyaç, konut ve taşıt kredisi için başvuruda bulunacak vatandaşlar faiz oranlarını sorguluyor. Bankalar Haziran ayında faiz oranlarında güncellemeye gitti. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlar güncel faiz oranlarını sorgulamaya başladı. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
Bankalar lav gibi patladı. Kredi faiz oranları güncellendi. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan varandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Halkbank tarafından son dakika olarak kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Bu süreçte bankalardan 3 ay ve 6 ay ertelemeli kredi imkanları sunuluyor. Düşük faizli kredilerde ilgi görmeye devam ediyor. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1,61
Taşıt kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,38
İşte diğer bankaların kredi faiz oranları;
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.37
VAKIFBANK
İhtiyaç kredisi: 1,54
Konut kredisi: 1,37
QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi: 1.39
Taşıt kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.69
GARANTİ BBVA
İhtiyaç kredisi: 1,84-1,69 arası değişiyor.
Taşıt kredisi: 1.72
Konut kredisi: 1.46'den başlıyor ve 1.75'e kadar ulaşıyor. (Vade ve çekeceğiniz kredi miktarına göre değişiyor.)
GARANTİ İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA
Kredi Tutarı (TL) Faiz Oranı (%) Vade (AY) Taksit (TL) Tahsis Ücreti (TL) Sigorta ve Vergi Dahil Ücretler Toplamı (TL) Yıllık Maliyet Oranı (%)
Toplam Maliyet (TL)
15.000 1,84 36 608,33 75,00 288,75 30,4720 21.978,60
25.000 1,72 36 990,93 125,00 431,25 28,2785 35.804,70
50.000 1,70 36 1974,27 250,00 862,50 27,9164 71.336,03
75.000 1,69 36 2955,71 375,00 1293,75 27,7356 106.799,48
100.000 1,69 36 3940,95 500,00 1725,00 27,7356 142.399,20
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.65
Taşıt kredisi: 1.60
Konut kredisi: 1.41
ING BANK
Tüketici kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.59
YAPI KREDİ
İhtiyaç kredisi: 2,52 - 1,79
Taşıt kredisi: Araca göre değişmektedir.
Konut kredisi: %1.39
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