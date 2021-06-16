Bankalar lav gibi patladı! Kredi faiz oranları güncellendi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...

Bankalar lav gibi patladı. Kredi faiz oranları güncellendi. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan varandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını sorgulamayı sürdürüyor. Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve Halkbank tarafından son dakika olarak kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Bu süreçte bankalardan 3 ay ve 6 ay ertelemeli kredi imkanları sunuluyor. Düşük faizli kredilerde ilgi görmeye devam ediyor. İşte, Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi faiz oranları...

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1,61

Taşıt kredisi: 1,54

Konut kredisi: 1,38